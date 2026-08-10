„Топурия ще унищожи всички твои бойци“: ММА мениджър отвърна на свой конкурент

Малки Кауа отговаря на Али Абделазиз

Мениджърът на Илия Топурия, Малки Кауа, не остана безразличен към последните коментари на Али Абделазиз.

Кауа се прицели в своя колега и ММА мениджър след скорошното участие на Абделазиз в подкаста „Паунд Фор Паунд“, воден от неговите клиенти Камару Усман и Хенри Сехудо. В предаването Абделазиз се похвали, че звездата на PFL Усман Нурмагомедов ще дойде в UFC и лесно ще се справи с бойците от лека категория, включително Топурия, който наскоро загуби шампионския си пояс от Джъстин Гейджи (друг клиент на Абделазиз).

Във видео, публикувано в социалните мрежи, Кауа каза на Абделазиз, че трябва да се успокои със смелите си прогнози.

„Ето го този човек, седи там с двама от своите клиенти, единият от които е Камару Усман“, заяви Кауа. „Седят и говорят за следващия му опонент: „О, да, той ще победи този, ще победи онзи“ и „Ще направи това и онова“. Човече, млъкни. Илия Топурия ще унищожи 100 процента от твоите бойци, включително – ако се бие отново с Гейджи – ще го смаже от бой.“

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„Всички знаем, че Илия беше по-добрият. Имаше лоша вечер. Твоето момче се справи добре, поздравления. Спри да превъзнасяш другите глупости. Звучиш като шибан клоун. В моите очи Илия Топурия все още е боец номер 1 в света.“

Гейджи победи Топурия в драматична битка на събитието UFC Белия дом миналия юни, когато Гейджи изнесе виртуозно представяне и не позволи на Топурия да излезе за петия рунд. Оттогава Гейджи и неговият екип чакат търпеливо, докато обмислят следващия си ход за това, което може да бъде последната битка в кариерата му. Междувременно Топурия си взе почивка, за да се възстанови от лицевите травми, получени при загубата. Когато Топурия се завърне, Кауа е уверен, че той ще напомни на всички защо през последните години е смятан за един от тримата най-добри бойци в света, независимо от категорията.

„Обещавам ви, когато се завърне, ще видите какво ще се случи“, каза Кауа. „Пади Пимблет, шибаният Ислам, Усман Нурмагомедов, шибаният Гейджи, няма значение кой. Няма значение кога. Ще видите една майсторска класа, ето това ще бъде.“

„Но да седиш като агент в подкаста на клиентите си и да казваш: „О, да, всъщност ще загубиш от този човек“, защото зад кулисите не искаш този мач.“

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