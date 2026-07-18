Мартин Петков пусна кръв, но си извоюва победа на MAX FIGHT 66

Мартин Петков победи Бурак Пойраз с единодушно съдийско решение след три рунда тежка битка в главния двубой на събитието MAX FIGHT 66. Успехът бе 15-ти в общо 15 професионални муай тай срещи за българина. Той получи аркада в края на втория рунд, но показа отлична стратегия и страхотна физическа подготовка и така си заслужи победата в съдийските карти.

След кратък период на разучаване в първия рунд Петков пласира мощно ляво кроше, което прати турчина в нокдаун. Опитният Пойраз се изправи и "върна услугата" с мощен десен, който разклати възпитаника на "Академия Антон Петров". 22-годишният българин обаче остана на краката си и завърши рунда по-убедително.

Вторият рунд започна с високо темпо и равностойни размени от средна дистанция. В средата на тази част Петков бе притиснат до единият от ъглите на ринга, но показа добра защита и си върна контрола на двубоя, но в последните секунди представителят на южната ни съседка отвори аркада между двете вежди на Петков.

Кътмените на Петков се погрижиха за поражението по лицето му и битката продължи с безмилостни размени в третия рунд. Пойраз пресираше и търсеше обрат в двубоя, но Петков показа сърце на шампион и отстоя на атаките и в този рунд.

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