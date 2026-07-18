Белият дом защити Аржентина за провокацията с Фолкландските острови

Белият дом защити правото на свобода на словото на аржентинските футболни национали, след като те предизвикаха полемика, развявайки транспарант в подкрепа на териториалните претенции на страната си към Фолкландските острови по време на празненствата след победата над Англия на Световното първенство.

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Аржентина може да бъде изправена пред дисциплинарни санкции от ФИФА заради инцидента, който е възможно да нарушава правилата за политически послания. В петък ръководителят на работната група на Белия дом за ФИФА Андрю Джулиани беше попитан дали футболистите са постъпили неправилно. Той отговори, че на територията на САЩ отборът е имал възможността и правото „да прави подобни изявления“. Коментарите могат допълнително да разпалят спора около инцидента, след като „Даунинг стрийт“ подкрепи призивите ФИФА да започне разследване.

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Фолкландските острови, които са британска отвъдморска територия в югозападната част на Атлантическия океан, продължават да бъдат обект на спор за суверенитет между Великобритания и Аржентина. След полуфиналния мач в сряда аржентинските футболисти държаха транспарант с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, който означава „Малвинските острови са аржентински“.

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В разговор с журналисти в петък Джулиани се позова на защитата на свободата на словото в Конституцията на САЩ.

„Тук, в Съединените американски щати, вярваме в правата, гарантирани от Първата поправка“, заяви той.

„Даунинг стрийт“ подкрепи призивите ФИФА да разследва инцидента, а официалният говорител на британския министър-председател заяви:

„Световната купа може и да не е наша, но Фолкландските острови определено са. Нашият ангажимент към тях никога няма да се промени.“

От британското правителство допълниха, че евентуалните санкции срещу аржентинските футболисти, показали транспаранта, са „въпрос от компетенцията на ФИФА“. В същото време те подкрепиха позицията на министъра на бизнеса Питър Кайл, че световната футболна централа трябва да започне разследване.

Правителството на Фолкландските острови заяви, че е „разочаровано, но не и изненадано“ от транспаранта и изрази надежда, че ФИФА ще „санкционира всички прояви от подобен характер в съответствие със собствените си правила“.

„Не желаем политиката да бъде вкарвана в спорта“, се казва още в изявлението. „Не желаем също така островите и техните жители да бъдат използвани като политически инструмент при всеки разговор за Англия и Аржентина.“

През 2013 г. жителите на Фолкландските острови гласуваха с огромно мнозинство за запазване на статута им на британска отвъдморска територия. От подадените 1517 гласа в рамките на двудневния референдум, при избирателна активност над 90 процента, 1513 бяха „за“, а само три – „против“.

След победата в сряда вицепрезидентът на Аржентина Виктория Виляруел публикува в X съобщение, че „това не беше просто поредният мач“, придружено от видеозапис, на който изглежда се виждат аржентински войници.

„Малвинските острови са аржентински“, написа Виляруел. „Забраниха да ги внесат на стадиона, но забравиха, че ги носим в кръвта и сърцата си.“

Аржентинските футболисти изпълниха и песни, в които се споменаваха Фолкландските острови и легендите на аржентинския футбол Диего Марадона и Лионел Меси. Това се случи след драматичната им победа с 3:2 над Египет на осминафиналите. През 1982 г. между Великобритания и Аржентина избухна кратка, но ожесточена война за територията.

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Британска военна оперативна група изтласка аржентинските сили, които бяха извършили десант на Фолкландските острови, за да предявят териториалните претенции на страната си. Продължилият 74 дни конфликт отне живота на 255 британски военнослужещи, трима жители на островите и 649 аржентински войници.

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