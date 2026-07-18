Стоичков за невероятния си ден в Ню Йорк

Натоварената програма на Христо Стоичков в САЩ покрай Световното първенство го срещна с поредна група от спортни легенди. Този път той се видя с именити личности като Новак Джокович, славните футболисти от миналото Патрик Клуйверт и Рене Игита, набралият популярност на този Мондиал страж на Кабо Верде Возиня, че и за пореден път с шефа на ФИФА Джани Инфантино.

“Един невероятен ден в Ню Йорк,с принца на тениса Новак Джокович, Возиня вратар на Кабо Верде, Рене Игита, Патрик Клуйверт, и президента на Фифа Джани Инфантино”, написа Стоичков в профила си в Инстаграм.

Световното първенство е в последния си уикенд, като тази вечер от полунощ българско време ще се изиграе мачът за трето място между Франция и Англия, а в неделя вечер от 22:00 часа е и финалът между Испания и Аржентина.

Стоичков и Георги Иванов на прием при Тръмп

Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google