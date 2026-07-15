Звезда на ЦСКА 1948 под въпрос за гостуването във Варна

Един от основните футболисти на ЦСКА 1948 - Браян Собреро, е под въпрос за първия официален мач на отбора. "Червените" стартират новия сезон с гостуване на Спартак (Варна) в петък (17 юли) от 19:00 часа.

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"Досега нямахме проблеми с контузии. От днешната тренировка Браян Собреро усети някакви болки в бедрото. Днес ще мине пълни изследвания и утре ще решим дали ще пътува с нас за Варна. Ако има минимален процент за риск, няма да го вземем в групата. Имаме 25 полеви футболисти, които са равностойни, така че аз не се притеснявам", каза наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров.

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