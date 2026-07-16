Петрашило се завръща за Спартак (Варна)

След доста дълго отсъствие хърватският защитник Матео Петрашило най-после ще се завърне в Спартак (Варна). Това трябва да се случи на 23 юли.

До момента хърватинът се лекуваше в родния Сплит след травмата, която получи през изминалия сезон срещу Монтана. Тогава останаха съмнения за скъсани кръстни връзки, но лекарският преглед показа, че няма повод за подобно притеснение.

Припомняме, че хърватският защитник се присъедини към Спартак през лятото на 2024 година след едногодишно лечение на тежка травма, получена в предишния му отбор Хайдук (Сплит).

Стана ясно, че на този етап пропада трансферът на нападателя Георг Стояновски в катарски клуб.

„Соколите“ направиха една от най-мащабните си селекции през последните години. Това дава повод за оптимизъм на ръководството и феновете за силно представяне през настоящата кампания.

Варненци стартират първенството като домакини на вицешампиона ЦСКА 1948 в петък от 19:00 часа на клубния си стадион. Двубоят ще бъде пропуснат от Вашку Оливейра и Антон Иванов, които изтърпяват наказания от предходния сезон.

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