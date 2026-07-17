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Спартак (Варна) без треньор и двама футболисти срещу ЦСКА 1948

  • 17 юли 2026 | 11:14
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Спартак (Варна) без треньор и двама футболисти срещу ЦСКА 1948

Старши треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски няма да води отбора в днешния първи мач от новия сезон в efbet Лига срещу ЦСКА 1948.

"Соколите" изтъкнаха като причина забавяне в обработката на необходимите документи от Сектор "Миграция".

Аут за сблъсъка на "Коритото" са и новите попълнения Хосе Буа и Закария Тиндано, чиито визи за работа и пребиваване в България все още не са финализирани.

Спартак ще е и без наказаните Антон Иванов, Джонатан Хуртадо и Вашко Оливейра. Аут поради контузии са Димо Кръстев и Матео Петрашило.

Двубоят между Спартак и ЦСКА 1948 е тази вечер от 19:00 часа във Варна.

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