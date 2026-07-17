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Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 дават старт на новия сезон в efbet Лига

  • 17 юли 2026 | 08:00
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Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 дават старт на новия сезон в efbet Лига

Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 дават официален старт на новия сезон в efbet Лига. Мачът на "Коритото" е днес от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Двата отбора започват кампанията с амбиция за добро представяне и със сигурност фокусът им е върху спечелването на трите точки. През миналия сезон "червените" демонстрираха своята класа, завършвайки със сребърните медали, и сега ще искат да надградят. "Соколите" пък до последно се бориха за своето оцеляване и в крайна сметка успяха да запазят елитния си статут.

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Алвеша със сериозна заявка: Този сезон ще се представим на още по-добро ниво, не е нужно да казвам, че ще се борим да станем шампиони

По време на лятната пауза тимът на Гьоко Хаджиевски изигра четири контролни срещи, в които записа една победа, две равенства и една загуба. Клубът беше много активен на трансферния пазар, като привлече голям брой нови футболисти. Едно име обаче се откроява от останалите - това на Ахмед Ахмедов, който се завърна в Спартак след година и половина в японския Шимицу С-Пулс.

Официално: Мечо отново при "соколите"
Официално: Мечо отново при "соколите"

ЦСКА 1948 проведе далеч по-стойностни проверки. Столичани се наложиха над шампионите на Албания и Косово, разбиха сръбския гранд Партизан с 3:0 и спретнаха голово реми с Марибор (3:3). Три нови попълнения пристигнаха в отбора на Александър Александров, който успя да запази ядрото от играчи.

Алекс Илиев остава шеф на Спартак (Варна)
Алекс Илиев остава шеф на Спартак (Варна)

За варненци под въпрос остава защитникът Димо Кръстев, който е с мускулно разтежение. Вашко Оливейра и Антон Иванов пък ще трябва да изтърпят наказания от предходния сезон. Всички други футболисти са на разположение за днешния сблъсък.

Звезда на ЦСКА 1948 под въпрос за гостуването във Варна
Звезда на ЦСКА 1948 под въпрос за гостуването във Варна

В лагера на гостите със сигурност аут ще бъде Атанас Илиев, който също има санкция от края на миналата кампания. Една от звездите на "червените" - Браян Собреро, може да пропусне мача, тъй като в последните дни е почувствал болки в бедрото.

Спартак (Варна) - ЦСКА 1948

Начало: 19:00 часа
Съдия: Любослав Любомиров
Стадион: "Спартак", Варна

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