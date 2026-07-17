Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 дават старт на новия сезон в efbet Лига

Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 дават официален старт на новия сезон в efbet Лига. Мачът на "Коритото" е днес от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Двата отбора започват кампанията с амбиция за добро представяне и със сигурност фокусът им е върху спечелването на трите точки. През миналия сезон "червените" демонстрираха своята класа, завършвайки със сребърните медали, и сега ще искат да надградят. "Соколите" пък до последно се бориха за своето оцеляване и в крайна сметка успяха да запазят елитния си статут.

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По време на лятната пауза тимът на Гьоко Хаджиевски изигра четири контролни срещи, в които записа една победа, две равенства и една загуба. Клубът беше много активен на трансферния пазар, като привлече голям брой нови футболисти. Едно име обаче се откроява от останалите - това на Ахмед Ахмедов, който се завърна в Спартак след година и половина в японския Шимицу С-Пулс.

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ЦСКА 1948 проведе далеч по-стойностни проверки. Столичани се наложиха над шампионите на Албания и Косово, разбиха сръбския гранд Партизан с 3:0 и спретнаха голово реми с Марибор (3:3). Три нови попълнения пристигнаха в отбора на Александър Александров, който успя да запази ядрото от играчи.

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За варненци под въпрос остава защитникът Димо Кръстев, който е с мускулно разтежение. Вашко Оливейра и Антон Иванов пък ще трябва да изтърпят наказания от предходния сезон. Всички други футболисти са на разположение за днешния сблъсък.

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В лагера на гостите със сигурност аут ще бъде Атанас Илиев, който също има санкция от края на миналата кампания. Една от звездите на "червените" - Браян Собреро, може да пропусне мача, тъй като в последните дни е почувствал болки в бедрото.

Спартак (Варна) - ЦСКА 1948

Начало: 19:00 часа

Съдия: Любослав Любомиров

Стадион: "Спартак", Варна

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