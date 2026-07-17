ЦСКА с информация за билетите за гостуването на Славия

От ЦСКА публикуваха информация за билетите за гостуването на "червените" на Славия в сблъсък от първия кръг на efbet Лига.

"Армейци,



ЦСКА стартира новия сезон в Първа лига с гостуване на Славия на 20 юли (понеделник) от 19:15 ч. на ст. "Александър Шаламанов". Билетите за двубоя ще са в продажба в деня на мача, като за армейските фенове ще бъдат отворени касите пред сектор "В", предназначен за червената публика, както и на автогарата пред магазин 345 след 17:00 ч.



Цената на билета е 15 евро. Само ЦСКА", написаха от клуба.

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