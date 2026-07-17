Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА с информация за билетите за гостуването на Славия

ЦСКА с информация за билетите за гостуването на Славия

  • 17 юли 2026 | 19:00
  • 264
  • 0
ЦСКА с информация за билетите за гостуването на Славия

От ЦСКА публикуваха информация за билетите за гостуването на "червените" на Славия в сблъсък от първия кръг на efbet Лига.

"Армейци,

ЦСКА стартира новия сезон в Първа лига с гостуване на Славия на 20 юли (понеделник) от 19:15 ч. на ст. "Александър Шаламанов". Билетите за двубоя ще са в продажба в деня на мача, като за армейските фенове ще бъдат отворени касите пред сектор "В", предназначен за червената публика, както и на автогарата пред магазин 345 след 17:00 ч.

Цената на билета е 15 евро. Само ЦСКА", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

  • 17 юли 2026 | 15:30
  • 1943
  • 4
Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

  • 17 юли 2026 | 15:26
  • 21371
  • 13
Поредна раздяла в ОФК Костинброд

Поредна раздяла в ОФК Костинброд

  • 17 юли 2026 | 14:24
  • 981
  • 1
Арда подписа със 17-годишен талант, който дебютира в efbet Лига преди 19 месеца

Арда подписа със 17-годишен талант, който дебютира в efbet Лига преди 19 месеца

  • 17 юли 2026 | 13:54
  • 1117
  • 0
Левски обяви групата за мача с Дунав, има липси

Левски обяви групата за мача с Дунав, има липси

  • 17 юли 2026 | 13:28
  • 2889
  • 0
Ком договори трима нови

Ком договори трима нови

  • 17 юли 2026 | 13:21
  • 1728
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:0 ЦСКА 1948, гол от центъра и голяма грешка на вратаря

Спартак (Варна) 1:0 ЦСКА 1948, гол от центъра и голяма грешка на вратаря

  • 17 юли 2026 | 19:00
  • 7107
  • 24
Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 8721
  • 9
Какво беше това? Първият гол в efbet Лига падна по куриозен начин

Какво беше това? Първият гол в efbet Лига падна по куриозен начин

  • 17 юли 2026 | 19:26
  • 67
  • 0
Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

  • 17 юли 2026 | 16:49
  • 22390
  • 56
Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
  • 61388
  • 170
Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

  • 17 юли 2026 | 15:26
  • 21371
  • 13