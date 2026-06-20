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  3. Славия потегля с 29 футболисти за Банско, представя отбора на 11 юли в София

Славия потегля с 29 футболисти за Банско, представя отбора на 11 юли в София

  • 20 юни 2026 | 20:46
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Славия потегля с 29 футболисти за Банско, представя отбора на 11 юли в София

Славия заминава на лагер в Банско с група от 29 футболисти. „Белите“ ще отпътуват от София на 22 юни и ще останат в планинския курорт до 8 юли, където ще изиграят четири приятелски мача.

Съставът, воден от треньора Ратко Достанич, ще бъде представен официално на 11 юли в контрола с Монтана на стадион „Александър Шаламанов“.

Новите попълнения на отбора Умаро Балде, Димитър Буров, Мартин Георгиев, Владимир Милетич, Илиан Антонов и Йоан Борносузов са в състава на Славия за подготовката в Банско.

В отбора е и вратарят Цветомир Манолев, който е юноша на клуба.

Групата на Славия:  Георги Петков, Леви Нтумба, Иван Андонов, Цветомир Манолев (юноша на клуба), Диего Фераресо, Дейвид Малембана, Никола Савич, Лазар Марин, Мартин Георгиев, Димитър Буров, Жордан Варела, Максимилиан Лазаров, Момо Досо, Кристиян Стоянов, Борис Тодоров, Георги Шопов, Иван Минчев, Илиян Стефанов, Валентин Йотов, Владимир Милетич, Илиан Антонов, Емил Стоев, Васил Казълджиев, Роберто Райчев, Умаро Балде, Марко Милетич, Янис Гермуш, Йоан Борносузов, Емилиян Гогев.

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