Славия обяви съперниците за контролите в Банско

Отборът на Славия ще изиграе четири контроли по време на подготовката си в Банско, която ще е от 22 юни до 8 юли.

Първата проверка на "белите" е срещу Рилски спортист. Футболистите на Ратко Достанич ще се изправят срещу новака във Втора лига на 27 юни. На първи юли Славия отново среща втородивизионен тим - Хебър. Три дни по-късно (4 юли) "белите" ще премерят сили със Септември.

Последната среща в Банско е насрочена за 8 юли и за нея се търси противник. На 11 юли ще е представянето на отбора. То ще е на стадион "Александър Шаламанов" срещу Монтана.

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