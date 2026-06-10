Достанич засипа с похвали Балов и заяви: Трудно ще го заменим

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич даде специална пресконференция преди старта на подготовката на „белите“. Специалистът разкри как ще протече лагера на столичани, като разкри и очакванията си за новия сезон. Малко по-късно Достанич изведе тима и на първа тренировка, която се проведе на официалния терен.

„Първите две седмици ще водим подготовка тук, а после ще продължим в Банско. До шампионата има 5 седмици и ще искаме да направим една хубава подготовка. Ще изиграем 4 мача, достатъчно да се подготвим, както трябва. В първия мач срещу ЦСКА ще покажем колко можем и дали сме готови за шампионата“.

„За мен е много важна новина, че Кристиян Стоянов се завръща лека полека. Нито един футболист, който е тук, не е случайно. За нас е голяма цел младите футболисти, да получават шанс“.

Достанич засипа с похвали и Кристиян Балов, който ще бъде трансфериран в Цървена звезда, като разкри и дали той може да бъде заменен.

"Млад футболист като Балов трябва да направи следващата крачка. Познавам отбора на Цървена звезда, това е отбор, който винаги дава шанс на млади футболисти. Аз съм убеден, че той има възможности да се справи. Трябва да бъдем търпеливи с него, защото е младо момче. Мисля, че той може да помогне много на Цървена звезда. Балов не може да бъде заменен. Не виждам сега футболист от младите, който може да го замени".

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Наставникът на „белите“ не подмина и миналия сезон в който отборът не успя да се класира в първата осмица.

"Съжаляваме, че не успяхме да влезем в първата осмица. Дадохме максимума. Трябва да бъдем реалисти. Виждате дадохме шанс на футболисти 2009 година. Кой друг отбор от първа лига го направи? Аз заставам зад тях. Ако играят слабо, аз съм виновен. Славия дава постоянно шансове", завърши той.

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