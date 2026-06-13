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ЦСКА призна грешка, обеща да я поправи

  • 13 юни 2026 | 10:49
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ЦСКА ще върне пресконференциите и откритите тренировки, за да може феновете да черпят информация от първа ръка. "Червените" прекратиха медийните изяви на старши треньорите си преди официалните срещи през последната година, но го отчетоха като грешка.

"Ние не даваме много интервюта, обаче разбирам, че това нещо е неправилно. Хората, нашите привърженици имат нужда да чуват информация от първа ръка. Така че го приемам като забележка и аз, и хората в клуба ще имаме грижата информацията да се поднася от нас, за да може те да имат коректна и правилна информация за случващото се. Явно има глад за информация, тя се компенсира от медиите понякога с неверни неща“, каза преди дни изпълнителният директор на тима Вангел Вангелов.

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