ЦСКА се похвали с нещо, което нито един друг български клуб не е постигал

ЦСКА се похвали с постижение, което нито един български клуб не е постигал. Снощи "червените" надиграха с 2:1 Дери Сити, а днес официалният сайт на клуба отбеляза, че това е стотната победа в европейските клубни турнири.

"ЦСКА постигна своята 100-тна победа в европейските клубни турнири и се превърна в първия български клуб, достигнал този забележителен връх.

Сто победи. Моменти на надежда, битки, характер и непримирим дух. Сто крачки, извървени с емблемата на сърцето и с милиони червени сърца зад гърба. Полуфинали в Европа. Вечери, които накараха цял континент да произнася името ЦСКА с уважение. Незабравими победи над велики съперници. Мачове, превърнали се в легенда.

Тази победа принадлежи на всички, на легендите, писали историята, на поколенията армейци, които никога не спряха да вярват, и на всеки, който носи ЦСКА в сърцето си.



100 европейски победи. Един клуб. Една емблема. Една любов. Историята носи четири букви -ЦСКА", пишат с гордост "червените".

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