Гуардиола: Родри, Педри и Ямал могат да направят разликата

Испанският треньор Пеп Гуардиола, който напусна Манчестър Сити в края на миналия сезон след много успешни десет години в английския клуб, даде интервю за списание OKX, в което говори за Световното първенство.

"На Мондиала гледам основно играчите, които ми харесват. Не поддържам нито един отбор конкретно, а по-скоро тимове, чиито играчи оценявам. Ако Аржентина спечели Мондиала, има много играчи в тима, които познавам. Същото беше и с Франция, а в Португалия има футболисти, чиято компетентност ме впечатлява", заяви Гуардиола.

Who will win the World Cup?



🚨🎙️Pep Guardiola:



“Argentina have the edge because Messi changes everything.” 🐐 pic.twitter.com/i8GGW9OFnu — MC (@CrewsMat10) July 16, 2026

"Ако Родри покаже обичайното си ниво в центъра на терена, заедно с Педри, а Ламин Ямал е в най-добрия си момент, те могат да направят разликата във финала", даде рецепта Гуардиола как Испания може да спечели финала в неделя. "Ламин Ямал се завръща към доброто си физическо състояние след прекараната контузия. Без съмнение, предвид своята възраст той има невероятно умение да контролира напрежението и може да реши сам даден мач", сигурен е сънародникът му.

Гуардиола признава, че иска да си почина известно време, тъй като е започнал работа в Барселона на 37 години, а сега е на 56. "Имам нужда да правя нови неща, но сега се чувствам много щастлив. Един ден ще се върна на "Етихад". Но засега предпочитам да съм зад сцената. Юрген Клоп беше най-големият съперник в кариерата ми. Той беше способен да сменя системата на отбора си на всеки 20 минути, направо ме влудяваше", споделя той.

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Снимки: Gettyimages