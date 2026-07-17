ЦСКА без фенове в Баку, "червените" ще се борят за справедливост

ЦСКА, чрез официалния си сайт, информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на "червените" за предстоящото гостуване на Карабах от втория квалификационен кръг на ЛЕ, докато не приключи дисциплинарното производство срещу клуба. Българският тим обаче обеща да направи всичко възможно тази забрана да отпадне и за целта ще защити своите права.

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"Армейци,



След двубоя реванш от 1 квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа между Дери Сити и ЦСКА на ст. „Брендиуел“, УЕФА е образувала дисциплинарно производство срещу двата клуба във връзка с инцидентите с привържениците им.

В тази връзка Европейската футболна централа препоръчва да не се продават билети за „армейския“ сектор за следващото гостуване на ЦСКА в европейските клубни турнири – на ФК Карабах в Баку на 23 юли (четвъртък) от 2 квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа, докато не бъде взето окончателно решение по случая.

ЦСКА подчертава, че ще положи всички усилия, за да могат „червените“ привърженици да присъстват на предстоящата среща. Клубът ни ясно и категорично ще изложи пред УЕФА всички аргументи, свързани със споменатите инциденти, както и с организацията или липсата на такава, свързана със сигурността, условията и цялостното провеждане на футболния мач в Дери, от страна на клуба-домакин и на северноирландските власти.

В същото време ЦСКА осъжда решително всички прояви на агресия, непристойно поведение и хулигански прояви, на които станахме свидетели в няколко епизода от снощния двубой. Призоваваме нашата вярна публика за въздържане от всякакви непристойни прояви или расистко и/или дискриминационно поведение", се казва в изявлението на ЦСКА.

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