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  3. Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
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УЕФА образува спешно дисциплинарно производство срещу Дери Сити и ЦСКА след снощния мач между двата отбора, видя Sportal.bg.

Двубоят бе прекъснат малко преди да измине час игра заради ексцесии по трибуните и подновен след 15 минути.

Обвиненията към Дери Сити са четири - нахлуване на публика на терена; хвърляне на предмети; нарушения на обществения ред; недостатъчна охрана.

Тези към ЦСКА пък са пет - хвърляне на предмети; действия, които са причинили щети на стадиона; нарушения на обществения ред; расистко/дискриминационно поведение; нарушаване на основните правила за прилично поведение на служител.

УЕФА не споменава кой служител на ЦСКА визира.

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Снимки: Startphoto

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