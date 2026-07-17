Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

УЕФА образува спешно дисциплинарно производство срещу Дери Сити и ЦСКА след снощния мач между двата отбора, видя Sportal.bg.
Двубоят бе прекъснат малко преди да измине час игра заради ексцесии по трибуните и подновен след 15 минути.
Обвиненията към Дери Сити са четири - нахлуване на публика на терена; хвърляне на предмети; нарушения на обществения ред; недостатъчна охрана.
Тези към ЦСКА пък са пет - хвърляне на предмети; действия, които са причинили щети на стадиона; нарушения на обществения ред; расистко/дискриминационно поведение; нарушаване на основните правила за прилично поведение на служител.
УЕФА не споменава кой служител на ЦСКА визира.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Startphoto