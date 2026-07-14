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Очакваното второ ново попълнение на Ман Юнайтед премина медицински прегледи и подписа

  • 14 юли 2026 | 11:36
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Полузащитникът на Астън Вила Юри Тилеманс е преминал медицински прегледи на базата на Манчестър Юнайтед и вече е подписал своя контракт, съобщава трансферният специалист Фабрицио Романо. Белгийският национал е парафирал договор за пет сезона до лятото на 2031 година. Изненадващо вчера именно Романо първи обяви, че “червените дяволи” са активирали откупната клауза на футболиста, след като са постигнали устна договорка с Тилеманс и неговите агенти за личните му условия. Самата клауза е била на стойност 35 милиона паунда. Белгиецът направи солидно представяне и на Световното първенство, където записа два гола в пет мача за “червените дяволи”.

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В момента халфът е смятан за приоритет за хората на “Олд Трафорд”, където продължават да търсят солиден дефанзивен полузащитник, който да замени напусналия Каземиро. От Манчестър Юнайтед вече привлякоха в средата на терена Андрей Сантос от Челси, а днес се очаква медицински прегледи да премине Юри Тилеманс от Астън Вила.

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От Ман Юнайтед продължават офанзивата, Рома отхвърли първата оферта за френски национал
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Снимки: Gettyimages

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