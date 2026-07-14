Очакваното второ ново попълнение на Ман Юнайтед премина медицински прегледи и подписа

Полузащитникът на Астън Вила Юри Тилеманс е преминал медицински прегледи на базата на Манчестър Юнайтед и вече е подписал своя контракт, съобщава трансферният специалист Фабрицио Романо. Белгийският национал е парафирал договор за пет сезона до лятото на 2031 година. Изненадващо вчера именно Романо първи обяви, че “червените дяволи” са активирали откупната клауза на футболиста, след като са постигнали устна договорка с Тилеманс и неговите агенти за личните му условия. Самата клауза е била на стойност 35 милиона паунда. Белгиецът направи солидно представяне и на Световното първенство, където записа два гола в пет мача за “червените дяволи”.

От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

🚨🇧🇪 Youri Tielemans has completed his medical and signs today at Man United.



Understand the agreement will be valid until June 2031, five years.



Done and sealed. pic.twitter.com/BUanIRheKv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

В момента халфът е смятан за приоритет за хората на “Олд Трафорд”, където продължават да търсят солиден дефанзивен полузащитник, който да замени напусналия Каземиро. От Манчестър Юнайтед вече привлякоха в средата на терена Андрей Сантос от Челси, а днес се очаква медицински прегледи да премине Юри Тилеманс от Астън Вила.

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Снимки: Gettyimages