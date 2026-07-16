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Левски обяви датите и часовете на мачовете с Университатя (Крайова)

  • 16 юли 2026 | 14:07
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Левски обяви датите и часовете на мачовете с Университатя (Крайова)

Левски обяви датите и часовете на мачовете с Университатя (Крайова) от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Първата среща е на 22 юли (сряда) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов", а реваншът е седмица по-късно - 29 юли (сряда), отново от 20:30 часа.

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"Европейските вечери продължават! На 22 юли (сряда) от 20:30 часа стадион „Георги Аспарухов“ приема първия двубой от втория предварителен кръг на Шампионската лига срещу „Университатя“ (Крайова). Очаквайте информация за билетите в следващите дни.

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На 29 юли (сряда) от 20:30 часа в Крайова двата отбора ще се изправят един срещу друг в решителния реванш за място в следващия кръг", написаха от клуба.

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