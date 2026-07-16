Мачът между Левски и Борац на "Герена" е най-посетеният от първия кръг в ШЛ

Реваншът между Левски и Борац на стадион "Георги Аспарухов", който беше спечелен от "сините" с категоричното 4:0, e най-посетеният мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. По данни на Football Meets Data, по трибуните на "Герена" е имало над 17 000 зрители.

🏟️ Attendances | 🔵 UCL Q1 Leg 2 (14-15 Jul)



17,325 🇧🇬 Levski v 🇧🇦 Borac

14,008 🇷🇴 Univ Craiova v 🇧🇾 ML Vitebsk

6,138 🇭🇺 ETO Győr v 🇮🇸 Víkingur

5,466 🇮🇪 S. Rovers v 🇲🇹 Floriana

4,801 🇱🇻 Riga v 🇦🇲 Ararat-Armenia

4,506 🇬🇪 Iberia 1999 v 🇪🇪 Flora

3,250 🇦🇱 Egnatia v 🇲🇩 Petrocub

2,887… pic.twitter.com/6pgxlrGW12 — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 16, 2026

На втората позиция се нарежда сблъсъкът Кайрат - Сутиеска (14 356), а трети е двубоят на следващия съперник на Левски - Университатя (Крайова), и МЛ Витебск, на който са присъствали 14 008 души.

От Левски: Заради такива вечери си струва всичко, през което преминахме през последните години!

На четвърто място отново е среща между Борац и Левски, но тази в Баня Лука, която беше изгледана на живо от малко над 10 000 привърженици на Градския стадион.

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