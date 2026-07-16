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  3. Мачът между Левски и Борац на "Герена" е най-посетеният от първия кръг в ШЛ

Мачът между Левски и Борац на "Герена" е най-посетеният от първия кръг в ШЛ

  • 16 юли 2026 | 13:58
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Реваншът между Левски и Борац на стадион "Георги Аспарухов", който беше спечелен от "сините" с категоричното 4:0, e най-посетеният мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. По данни на Football Meets Data, по трибуните на "Герена" е имало над 17 000 зрители.

На втората позиция се нарежда сблъсъкът Кайрат - Сутиеска (14 356), а трети е двубоят на следващия съперник на Левски - Университатя (Крайова), и МЛ Витебск, на който са присъствали 14 008 души.

От Левски: Заради такива вечери си струва всичко, през което преминахме през последните години!
От Левски: Заради такива вечери си струва всичко, през което преминахме през последните години!

На четвърто място отново е среща между Борац и Левски, но тази в Баня Лука, която беше изгледана на живо от малко над 10 000 привърженици на Градския стадион.

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