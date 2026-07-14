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Арсенал замества Тросар с гръцки национал

  • 14 юли 2026 | 04:27
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Арсенал замества Тросар с гръцки национал

Арсенал очаква окончателното потвърждение за трансфера на лявото крило Леандро Тросар в Бешикташ. Като евентуален заместник на белгийския национал се спряга 24-годишният нападател на Брюж Христос Цолис.

Според Фабрицио Романо, Цолис е много ентусиазиран от възможността да премине в Арсенал и е поставил на изчакване друга оферта, докато очаква решението на „топчиите“. Основната трансферна цел на лондонския клуб обаче остава звездата на Астън Вила Морган Роджърс.

Тросар прие офертата на Бешикташ
Тросар прие офертата на Бешикташ

През изминалия сезон Цолис взе участие в 52 мача във всички турнири, в които се отличи с 22 гола и 29 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029 година.

Oчаква се гръцкият нападател да струва на Арсенал 35 млн. паунда. Ако двата клуба се разберат, Цолис ще подпише с шампиона на Англия за срок от 5 години.

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Снимки: Gettyimages

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