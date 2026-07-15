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Левски чака своя съперник в Шампионската лига

  • 15 юли 2026 | 14:02
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Шампионът на България за мъже Левски София стартира от втори кръг на квалификациите Шампионската лига.

"Сините" започват с гостуване и ще срещнат победителя от двойката Куутио Хоумс Пафиакос, Пафос (Кипър) - Младост, Загреб (Хърватия).

Двубоите ще се изиграят съответно от 3 до 5 ноември и от 10 до 12 ноември.

При успех над този съперник Левски ще се изправи в третия и последен квалификационен кръг срещу някой измежду австрийския Хартберг, унгарския Фино (Капошвар) или босненския Напредък (Оджак). Първо Фино и Напредък ще играят помежду, а след това с Хартберг и вече победителят от този сблъсък очаква "сините".

Победителят от този сблъсък ще си осигури място в груповата фаза на Шампионската лига.
Все още не е ясно в коя от двете възможни групи ще попадне победителят от потока на Левски. При успешно преминаване през квалификациите българският шампион може да се озове в компанията на Богданка ЛУК, Люблин (Полша), Верона (Италия) и Тур (Франция).

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