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  3. Треньорът на Борац: Всичко се промени след първия гол

Треньорът на Борац: Всичко се промени след първия гол

  • 14 юли 2026 | 22:43
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Старши треньорът на Борац (Баня Лука) Винко Маринович говори след загубата на своя тим от Левски. Босненският шампион загуби с 0:4 и отпадна от Шампионска лига.

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!
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“Честитя на Левски победата. Играхме едно добро първо полувреме, в което нашият съперник имаше някои положения, но и ние имахме две стопроцентови възможности. Този гол, който падна в началото на второто полувреме, разтрои нашата игра и доведе до резултата.

Наистина играхме с трима в защитата, за да подсилим нашата отбрана. През първото полувреме свършихме добре нашата работа. Второто полувреме, когато те вкараха този гол, всичко се промени. Трябваше да се отворим и тогава Левски показа колко е силен в преходите”, заяви Маринович.

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