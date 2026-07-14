Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски с Акрам Бурас срещу Борац (Баня Лука)

Левски с Акрам Бурас срещу Борац (Баня Лука)

  • 14 юли 2026 | 13:07
  • 2728
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 21 футболисти за реванша срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е във вторник (14 юли) от 20:30 часа.

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Добрата новина е, че Акрам Бурас попадна в разширения състав на "сините". Алжирецът пропусна вчерашното занимание на тима и не се знаеше дали изобщо ще попадне в групата за мача. Ще бъде интересно да видим дали халфът ще започне сред стартовата единайсеторка довечера. Аут остават Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Асен Митков и Мазир Сула, които са с травми.

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач
Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Ето цялата група на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа, Стивън Стоянчов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА иска 1 млн. евро за Фаетон

ЦСКА иска 1 млн. евро за Фаетон

  • 14 юли 2026 | 09:31
  • 9707
  • 25
Алдаир: Титлата с Левски е най-важният момент в кариерата ми

Алдаир: Титлата с Левски е най-важният момент в кариерата ми

  • 14 юли 2026 | 09:17
  • 5602
  • 7
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 16430
  • 97
Левски (Карлово) ще играе два пъти в Пловдив за три дни

Левски (Карлово) ще играе два пъти в Пловдив за три дни

  • 14 юли 2026 | 07:56
  • 1017
  • 1
Черноморец (Бургас) и ФК Ямбол няма да играят

Черноморец (Бургас) и ФК Ямбол няма да играят

  • 14 юли 2026 | 07:46
  • 955
  • 1
Септември (Драгоево) започва в 20:00 часа

Септември (Драгоево) започва в 20:00 часа

  • 14 юли 2026 | 07:38
  • 812
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
  • 622
  • 0
Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

  • 14 юли 2026 | 13:00
  • 11148
  • 42
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 16430
  • 97
Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

  • 14 юли 2026 | 09:59
  • 5966
  • 22
Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

  • 14 юли 2026 | 11:06
  • 16029
  • 57
Григор Димитров продължава надлъгването с пробивите

Григор Димитров продължава надлъгването с пробивите

  • 14 юли 2026 | 14:00
  • 7404
  • 7