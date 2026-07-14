Левски с Акрам Бурас срещу Борац (Баня Лука)

Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 21 футболисти за реванша срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е във вторник (14 юли) от 20:30 часа.

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Добрата новина е, че Акрам Бурас попадна в разширения състав на "сините". Алжирецът пропусна вчерашното занимание на тима и не се знаеше дали изобщо ще попадне в групата за мача. Ще бъде интересно да видим дали халфът ще започне сред стартовата единайсеторка довечера. Аут остават Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Асен Митков и Мазир Сула, които са с травми.

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Ето цялата група на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа, Стивън Стоянчов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google