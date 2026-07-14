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Левски с призив към феновете: Взимайте шаловете и се чакаме на стадиона!

  • 14 юли 2026 | 16:44
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Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

От Левски излязоха с призив към своите привърженици в часовете преди решителния реванш срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Мачът е тази вечер от 20:30 часа, а стадион "Георги Аспарухов" ще бъде пълен до краен предел.

Първата среща в Босна и Херцеговина преди седмица завърши наравно 1:1, така че сега "синята" публика очаква да види победа, с която любимият им отбор да продължи в следващата фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

"Взимайте шаловете и се чакаме на стадиона!", написаха от клуба.

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