Трофеят от Мондиала ще бъде донесен на финала в специален калъф

Трофеят от Световното първенство ще бъде донесен на финала в неделя в специален калъф, проектиран от френската модна къща Луи Вюитон, съобщават от ФИФА.

Френската фирма ще представи официалната опаковка за трофеи, изработена по поръчка, предназначена да транспортира и демонстрира най-емблематичния трофей в спорта за финала на Мондиал 2026 в Ню Джърси, добавиха от световната футболна централа в свое изявление часове преди първия полуфинал в турнира между Франция и Испания.

В интернет веднага имаше критики от страна на фенове, които смятат, че Световното първенство става твърде търговско. Луи Вюитон вече е доставил калъфите за трофеите от първенствата през 2010, 2014, 2018 и 2022 година.

Шефът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея в неделя, добавя БТА.

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