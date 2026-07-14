Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Световно първенство
  3. Трофеят от Мондиала ще бъде донесен на финала в специален калъф

Трофеят от Мондиала ще бъде донесен на финала в специален калъф

  • 14 юли 2026 | 14:02
  • 162
  • 0

Трофеят от Световното първенство ще бъде донесен на финала в неделя в специален калъф, проектиран от френската модна къща Луи Вюитон, съобщават от ФИФА.

Френската фирма ще представи официалната опаковка за трофеи, изработена по поръчка, предназначена да транспортира и демонстрира най-емблематичния трофей в спорта за финала на Мондиал 2026 в Ню Джърси, добавиха от световната футболна централа в свое изявление часове преди първия полуфинал в турнира между Франция и Испания.

В интернет веднага имаше критики от страна на фенове, които смятат, че Световното първенство става твърде търговско. Луи Вюитон вече е доставил калъфите за трофеите от първенствата през 2010, 2014, 2018 и 2022 година.

Шефът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея в неделя, добавя БТА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Заир-Емери: Ние сме Франция и не се страхуваме от никого

Заир-Емери: Ние сме Франция и не се страхуваме от никого

  • 14 юли 2026 | 09:05
  • 536
  • 3
Арсенал се отказва от Бруно Гимараеш, лондончани били подведени

Арсенал се отказва от Бруно Гимараеш, лондончани били подведени

  • 14 юли 2026 | 08:56
  • 9624
  • 1
Пикфорд е сигурен, че този отбор на Англия няма да се поддаде на провокации срещу Аржентина

Пикфорд е сигурен, че този отбор на Англия няма да се поддаде на провокации срещу Аржентина

  • 14 юли 2026 | 08:36
  • 847
  • 2
Отпаднаха големите притеснения за Тухел преди полуфинала с Аржентина

Отпаднаха големите притеснения за Тухел преди полуфинала с Аржентина

  • 14 юли 2026 | 08:23
  • 4019
  • 4
Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
  • 5877
  • 1
Каляри се подсили с халф на Фиорентина

Каляри се подсили с халф на Фиорентина

  • 14 юли 2026 | 07:17
  • 1298
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
  • 1062
  • 0
Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

  • 14 юли 2026 | 13:00
  • 11404
  • 42
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 16537
  • 97
Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

  • 14 юли 2026 | 09:59
  • 6012
  • 22
Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

  • 14 юли 2026 | 11:06
  • 16154
  • 57
Григор Димитров продължава надлъгването с пробивите

Григор Димитров продължава надлъгването с пробивите

  • 14 юли 2026 | 14:00
  • 7552
  • 7