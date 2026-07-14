Предложението за един мотоциклет в MotoGP е напът да се провали

Липсата на единодушие сред производителите в MotoGP драстично промени перспективата за предложение, водено от Априлия, което цели да ограничи пилотите до един-единствен мотоциклет по време на тренировките в петък и събота.

Допреди няколко състезания повечето производители вярваха, че от следващия сезон отборите ще премахнат единия от двата си мотоциклета от гаража по време на тренировките, преди да се върнат към обичайната конфигурация с две машини за спринтовото състезание и неделната Гран При.

Battles aplenty across the field as @marcmarquez93 signs off a perfect 10th victory at the Sachsenring 🔥



Catch the best moments from an action-packed #GermanGP 🤩#MotoGP pic.twitter.com/GGF37UUfqh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 13, 2026

Алекс Маркес обясни падането си от второто място в Германия

Въпреки това, според информация на motorsport.com, разделенията в рамките на Асоциацията на производителите в мотоциклетния спорт (МСМА) са наложили преосмисляне на предложението, което вече беше почти одобрено. Към настоящия момент инициативата е в задънена улица и изглежда много малко вероятно да бъде въведена.

Предложението, първоначално представено от Априлия и подкрепено от Дукати, беше представено като мярка за намаляване на разходите. Противниците на идеята обаче смятат, че истинската мотивация зад натиска на двата италиански производителя е тяхната увереност, че вече имат техническо предимство с изцяло новите прототипи за 2027 г.

Маркес изравни легендарно постижение на Агостини с победата си на "Заксенринг"

На теория ограничаването на пилотите до един мотоциклет по време на тренировките би забавило развойната дейност и би затруднило конкурентите да стопят съществуващата разлика в представянето.

Решаващият фактор за загубата на инерция на предложението е твърдата опозиция на КТМ. Въпреки че в един момент изглеждаше, че австрийският производител смекчава позицията си, в крайна сметка той остана категорично против идеята. Независимите отбори също се противопоставят на промяната, тъй като не виждат осезаема полза от нея.

Пилотите в MotoGP може да разполагат с по само един мотор от 2027 година

Хонда, от своя страна, избягваше да заеме твърда позиция по време на дискусиите, като последователно заявяваше, че ще подкрепи решението на мнозинството.

Ситуацията се промени драстично за малко повече от месец.

Маверик Винялес след проблемите в Германия: Нуждая се от подкрепа от отбора, а получавам само критики

По време на среща на МСМА, проведена в неделя сутринта на Гран При на Унгария на „Балатон Парк“, производителите си тръгнаха с убеждението, че са постигнали споразумение по така нареченото „Правило WorldSBK“ – препратка към шампионата за серийни мотоциклети, където пилотите разполагат само с една машина в гаража. По-късно предложението беше преименувано на „Ограничение за втория мотоциклет“.

Въпреки че производителите си стиснаха ръцете по сделката, нищо не беше официално подписано с достатъчна правна тежест, за да направи споразумението обвързващо. Това позволи на КТМ да промени позицията си, което беше съобщено на останалите членове на МСМА в Ассен, нарушавайки единодушието, необходимо за внасяне на предложението в Комисията за MotoGP.

Вътрешният проблем с двигателя на КТМ остава нерешен

Комисията, съставена от представители на ФИМ, МСМА, ИРТА и промоутъра на MotoGP, е отговорна за одобряването на промени в правилника на шампионата чрез обикновено мнозинство. Без единодушната подкрепа на производителите обаче предложението на практика е блокирано, преди да достигне до този етап.

„Предложението за един мотоциклет все още не е мъртво, но в момента изглежда много по-трудно да бъде въведено", заяви пред motorsport.com една от ключовите фигури, участващи в процеса, по време на Гран При на Германия на „Заксенринг“ миналия уикенд – последният кръг преди лятната пауза в MotoGP.

Хорхе Мартин: С това темпо няма да водя дълго в шампионата

Разногласията между производителите не можаха да бъдат разрешени там, отчасти защото генералният мениджър на Дукати Джиджи Дал'Иня и шефът на Ямаха Паоло Павезио отсъстваха.

Дискусиите ще бъдат подновени след три седмици на „Силвърстоун“, където се очаква окончателно решение по предложението, което държи в напрежение цялото падока, включително и пилотите. Няколко състезатели в частни разговори определиха идеята за използване само на един мотоциклет в тренировките като почти лудост.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages