Вътрешният проблем с двигателя на КТМ остава нерешен

От КТМ признаха, че все още не са разрешили вътрешен проблем с двигателя си, като за промени по него ще е необходимо одобрението на конкурентните производители съгласно правилата на MotoGP.

През този сезон моделът RC16 претърпя редица технически неизправности, включително повреди в съединителя и устройството за регулиране на височината. Най-обезпокоителното обаче е внезапното изгасване на двигателите без предупреждение.

Най-яркият пример за това беше по време на Гран При на Каталуния, когато Педро Акоста водеше в състезанието. Инцидентът предизвика тежка катастрофа за следващия го отблизо Алекс Маркес.

Според слуховете, в резултат на това КТМ са намалили мощността на двигателите си. По-късно, когато RC16 на Акоста отново изгасна няколко пъти в Нидерландия, вината беше хвърлена върху проблем със сензор, свързан с преминаването през бордюрите.

За щастие, състезателният уикенд за Гран При на Германия премина без видими технически проблеми за КТМ. Въпреки това спортният директор на марката Пит Байрер потвърди, че основният проблем все още не е отстранен.

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Поради замразяването на развойната дейност и правилата за хомологация на двигателите в MotoGP, КТМ се нуждае от съгласието на конкурентните производители, за да промени компоненти по агрегата.

Пред Sky Italia Байрер заяви: „Ситуацията не е лесна, има нещо нередно в нашите двигатели. Знаем, че все още съществува този риск с някои части... Има проблем и трябва да го решим. Има двигатели, които не можем да използваме, включително и от съображения за сигурност.“

Summer break incoming …. 🏝️#GermanGP pic.twitter.com/pTsIM2yjy5 — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) July 12, 2026

С въвеждането на новите 850-кубикови двигатели през 2027 година, спецификациите на настоящите агрегати за Априлия, Дукати и КТМ са замразени от началото на сезон 2025. Предвид факта, че проблемите с двигателя на КТМ се появиха едва през този сезон, това може да е индикация за производствен дефект. Хонда също се присъедини към замразяването на двигателите, след като се изкачи в ранга на концесиите за сезон 2026, докато Ямаха, която остава в ранг Д, все още има свободата да развива своите двигатели.

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Снимки: Gettyimages