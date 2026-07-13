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Алекс Маркес обясни падането си от второто място в Германия

  • 13 юли 2026 | 15:55
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Алекс Маркес се движеше на второто място зад брат си Марк в откриващата фаза на вчерашната Гран При на Германия в MotoGP.

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Пилотът на Грезини Дукати обаче допусна грешка в последния завой в деветата обиколки на надпреварата на „Заксенринг“ и падна, напускайки състезанието. След финала той обясни своята неточност и подчерта, че като цяло е доволен от представянето си в Саксония.

„Наистина много, много дребна грешка, но се стигна до падане, допуснах си грешка. Движех се комфортно на второто място и просто се опитвах да следвам Марк без да допускам грешки, но имах дребна такава, изпуснах предницата. Като цяло съм доволен от уикенда. Това беше първият ми нормален уикенд след Каталуния, можех да поемам малко повече рискове. Доволен съм, защото отново съм на водещото ниво, но не ми достига постоянство в състезателното темпо, но като цяло съм доволен“, каза по-малкият от братята Маркес.

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Снимки: Gettyimages

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