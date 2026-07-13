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Маркес изравни легендарно постижение на Агостини с победата си на "Заксенринг"

  • 13 юли 2026 | 15:20
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С вчерашната си победа в Гран При на Германия действащият световен шампион в MotoGP Марк Маркес изравни легендарно постижение на Джакомо Агостини.

За Маркес вчерашният успех на „Заксенринг“ беше общо 13-ти на саксонското трасе и 10-ти в кралския клас. Така той стана вторият пилот след Агостини, който печели десет победи на една и съща писта в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Легендарният италианецът печели десети пъти на „Иматра“ във Финландия, където той печели всяка година между 1965 и 1975, с изключение на 1974. Агостини има общо 17 успеха на финландското трасе, на което той печели седем пъти и в клас до 350 кубически сантиметра. През 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972 и 1973 италианецът печели състезанията и при 350-кубиковите, и при 500-кубиковите машини.

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Снимки: Gettyimages

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