Пилотите в MotoGP може да разполагат с по само един мотор от 2027 година

Шефовете на MotoGP разглеждат сериозно възможността пилотите в кралския клас да разполагат с по само един мотор в своите гаражи от старта на сезон 2027, съобщава motorsport.com.

Това предложение е част от продължаващите преговори между промоутъра на шампионат MotoGP Sports Entertainment Group (бившата Dorna) от една страна и производители и отборите от другата. Изходът от тези преговори ще оформи основните правила за работа между всички страни в периода 2027-2031.

Според motorsport.com инициативата за намаляване на броя мотори е дошла от производителите с идеята да се намалят техните разходи. Ако това предложение бъде прието, производителите ще могат да намалят и броя техници, които се ангажират във всяка една структура в заводските и сателитните отбори. Трудно е обаче да се прогнозира колко пари точно ще бъдат спестени с тази ситуация.

Приемането на това предложение ще означава, че пилотите от кралския клас ще се озоват в позиция, в която се намират тези от Moto2 и Moto3, които от 2010 година насам също разполагат с по само една машина. Това ще се отрази на стратегическия подход на екипите, които няма да могат да работят успоредно в две различни посоки на настройки, тъй като ще имат само един мотор в гаража.

Отделно в състезанията, в които има промяна на метеорологичните условия, в които в момента пилотите просто влизат в пит-лейна и сменят мотора си, ще трябва да има нов протокол. В Moto2 и Moto3 надпреварите биват спирани с червен флаг, ако са обявени за сухи, но завали. В Световния супербайк шампионат (WSBK) пък пилотите влизат в бокса и спират при своите механици, които извършват традиционен пит-стоп със смяна на гуми, но с минимално време, което им дава спокойствието да не бързат излишно с работата си.

Снимки: Gettyimages