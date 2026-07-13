Хорхе Мартин: С това темпо няма да водя дълго в шампионата

Хорхе Мартин може и да има честта да води в световния шампионат на MotoGP в началото на лятната пауза, но испанецът далеч не е оптимист след поредния си посредствен уикенд в Германия.

Мартин завърши на далечното пето място на „Заксенринг“, на повече от 11 секунди зад победителя Марк Маркес. Заводският пилот на Априлия дори трябваше да се бори усилено, за да запази тази позиция под силния натиск на Франческо Баная в края на състезанието.

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На фона на второто и третото място на пилотите от сателитния отбор Тракхаус, това беше просто още един пример как Мартин се озовава в задната част на групата на Априлия – тенденция, която започна след двойния му успех в Льо Ман през май.

We’ve seen plenty of scraps between these two and today we can add this to the @89jorgemartin vs @peccobagnaia battle playlist ⚔️#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/7ysqLr96ou — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2026

Въпреки това поредно незадоволително представяне, Мартин успя да увеличи преднината си в шампионата в Германия – от седем точки пред Марко Бедзеки на 14 пред Ай Огура. Световният шампион за 2024 обаче е наясно, че това до голяма степен се дължи на грешките на конкурентите му през първата половина на сезона.

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Ранният лидер в шампионата Бедзеки е в ужасна серия и пропусна спринта и състезанието на „Заксенринг“ заради катастрофа в квалификацията. Огура едва сега започва да навлиза в ритъм и да печели големи точки, докато Маркес все още наваксва след проблеми с контузии и пропуснати състезания по-рано през сезона. Дори постоянният Фабио Ди Джанантонио пропиля златна възможност да поведе в класирането в Германия, след като падна в неделната надпревара.

„Може и да водя сега, но ако продължавам да правя такива състезания, няма да съм начело за дълго“, заяви Мартин след финала.



„Със сигурност направихме страхотна първа част от сезона. Щастлив съм, че водя, очевидно, защото винаги е хубаво усещане, но... сега трябва да намерим скоростта.



„Знам, че потенциалът е висок. Бях супер уверен в първата част на сезона, но в последните няколко състезания изпитвам затруднения със скоростта. Трябва да анализираме добре какво се случи и може би да се върнем към онзи [настройки на] мотор, защото се чувствах много по-добре.



„Но като цяло съм щастлив. Ако някой ми беше казал през януари, [че ще водя сега, щях да го приема] на 100%. И със сигурност втората част [на сезона] ще бъде интересна. Предизвикателството е добро, всичко е напълно отворено.



„Може би водя повече заради грешките на останалите, отколкото заради моите резултати, но аз водя! Така че трябва да продължим по същия начин“, добави още Мартинатора.

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Снимки: Gettyimages