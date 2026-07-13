Маверик Винялес след проблемите в Германия: Нуждая се от подкрепа от отбора, а получавам само критики

Маверик Винялес заяви, че се нуждае от по-голяма подкрепа от КТМ и Tech3, докато продължава да се бори с възстановяването си от контузия, но чувства, че получава единствено критики за липсата си на скорост.

Испанецът достигна ново дъно по време на Гран При на Германия миналия уикенд, където се оказа най-бавният пилот на пистата. След като завърши на далечното 19-о място в квалификацията, на повече от секунда от най-доброто темпо, той финишира последен в спринта, на над осем секунди зад заместника на Йоан Зарко в състава на LCR Хонда – Кал Кръчлоу.

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Неделята се оказа също толкова тежка и след като през по-голямата част от състезанието се движеше в дъното на колоната, той се прибра в бокса четири обиколки преди края. Като причина Винялес посочи липсата на физическа подготовка, която му е попречила да завърши надпреварата.

Уикендът на „Заксенринг“ показа, че възстановяването на Винялес не е праволинейно, след като в предишни състезания се виждаха ясни признаци на напредък след фрактурата на ключицата, която получи точно преди година в Германия. Винялес призна, че настоящата ситуация е особено трудна, защото чувства, че не получава подкрепата, от която се нуждае, от хората около себе си.

A strong comeback ride for Enea to take P9 at the flag from P17 on the grid. Unfortunately, Maverick had to retire from the race while running in P16.#GermanGP pic.twitter.com/CgKtPA4kwE — Tech3 Racing (@Tech3Racing) July 12, 2026

„В момента имам нужда от подкрепа от отбора, а всичко, което получавам, са критики“, каза той в неделя. „Наистина е трудно да продължа, защото понякога се радват да ме видят, а друг път сякаш съм непознат.“

Винялес претърпя операция в началото на април, при която лекарите отстраниха винт, разхлабил се след поставянето му при операция на рамото след инцидент миналата година. Въпреки че оттогава е показвал проблясъци на скорост, той все още не е доказал на КТМ, че може да преоткрие старата си форма и да заслужи нов договор за 2027 г. и след това.

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Винялес сподели, че продължителният процес на възстановяване става все по-труден за него и той няма търпение да се върне към конкурентоспособността си след 12 месеца, белязани от проблеми с контузии.

„Нямам никаква сила на мотора; не можех да спра да се пързалям на всеки завой“, каза той.



„Дори не знам дали това може да се поправи. Обмислял съм да се поверя в ръцете на лекарите на Марк Маркес.



„Очаквах да се справям много по-добре, но е вярно, че лекарят, който ме оперира, ми каза, че няма да бъда напълно възстановен до Индонезия. Това не ме устройва. Не знам какво да правя. Предполагам, че ще прекарам лятото в Австрия (в тренировъчния център на Ред Бул), тренирайки“, завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages