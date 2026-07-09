Интер си осигури заместник на Дъмфрис

От Интер са постигнали споразумение с Роял Юнион СЖ относно привличането на десния Анан Халаили, съобщават в Италия. Трансферната сума е 25 млн. евро плюс бонуси, а за израелския национал е подготвен петгодишен договор при заплата от 1,8 млн. евро на сезон.

Именно Халаили ще бъде наследникът на продадения на Реал Мадрид Дензъл Дъмфрис по десния фланг на “нерадзурите”, след като те бяха надцакани от Челси за Марко Палестра. От друга страна, Интер спечели надпреварата за 21-годишния играч в конкуренцията на отбори като Комо, Наполи, Евертън, Астън Вила, Тотнъм и Борусия (Дортмунд). В 99 мача с екипа на Роял Юнион юношата на Макаби (Хайфа) се е отчел с 8 гола и 11 асистенции.

🚨⚫️🔵 Anan Khalaili to Inter, here we go! Deal in place at €25m fixed fee plus add-ons to Union Saint-Gilloise.



Agreement with the right wing back done days ago and now also on club side after face to face meeting with Inter today, as revealed.



Inter have their new RWB. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/9o1o9D3Aui — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

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