Интер си осигури заместник на Дъмфрис

От Интер са постигнали споразумение с Роял Юнион СЖ относно привличането на десния Анан Халаили, съобщават в Италия. Трансферната сума е 25 млн. евро плюс бонуси, а за израелския национал е подготвен петгодишен договор при заплата от 1,8 млн. евро на сезон.
Именно Халаили ще бъде наследникът на продадения на Реал Мадрид Дензъл Дъмфрис по десния фланг на “нерадзурите”, след като те бяха надцакани от Челси за Марко Палестра. От друга страна, Интер спечели надпреварата за 21-годишния играч в конкуренцията на отбори като Комо, Наполи, Евертън, Астън Вила, Тотнъм и Борусия (Дортмунд). В 99 мача с екипа на Роял Юнион юношата на Макаби (Хайфа) се е отчел с 8 гола и 11 асистенции.