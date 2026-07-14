Мейсън Грийнууд преминава във Фенербахче

Турският гранд Фенербахче постигна споразумение с Марсилия за трансфера на Мейсън Грийнууд, съобщи Фабрицио Романо.
Според информацията, френският клуб ще получи 40 милиона евро за 24-годишния англичанин. Сделката включва и допълнителни бонуси на стойност 2 милиона евро. В същото време Манчестър Юнайтед ще спечели над 10 милиона евро благодарение на клауза за процент от следваща продажба на футболиста.
Годишната заплата на Грийнууд в новия му отбор ще бъде около 10 милиона евро, а договорът му ще е до юни 2030 г.
Марсилия привлече Грийнууд от Манчестър Юнайтед през лятото на 2024 г. срещу 26 милиона евро, като настоящият му контракт с французите беше до лятото на 2029 г.
През изминалия сезон английският нападател изигра 45 мача във всички турнири, в които отбеляза 26 гола и направи 11 асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google