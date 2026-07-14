Мейсън Грийнууд преминава във Фенербахче

Турският гранд Фенербахче постигна споразумение с Марсилия за трансфера на Мейсън Грийнууд, съобщи Фабрицио Романо.

Според информацията, френският клуб ще получи 40 милиона евро за 24-годишния англичанин. Сделката включва и допълнителни бонуси на стойност 2 милиона евро. В същото време Манчестър Юнайтед ще спечели над 10 милиона евро благодарение на клауза за процент от следваща продажба на футболиста.

Годишната заплата на Грийнууд в новия му отбор ще бъде около 10 милиона евро, а договорът му ще е до юни 2030 г.

🚨🟡🔵 BREAKING: Mason Greenwood to Fenerbahçe, HERE WE GO! Deal done for the English winger to join Fener.



€40m plus €2m add-ons to Olympique Marseille; Man United get over 10m with sell-on clause.



Salary around €10m net per year on deal until June 2030 at Fener. 💥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/bQvhQupk7m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Марсилия привлече Грийнууд от Манчестър Юнайтед през лятото на 2024 г. срещу 26 милиона евро, като настоящият му контракт с французите беше до лятото на 2029 г.

През изминалия сезон английският нападател изигра 45 мача във всички турнири, в които отбеляза 26 гола и направи 11 асистенции.

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