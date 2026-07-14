Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче
  3. Мейсън Грийнууд преминава във Фенербахче

Мейсън Грийнууд преминава във Фенербахче

  • 14 юли 2026 | 01:37
  • 332
  • 0
Мейсън Грийнууд преминава във Фенербахче

Турският гранд Фенербахче постигна споразумение с Марсилия за трансфера на Мейсън Грийнууд, съобщи Фабрицио Романо.

Според информацията, френският клуб ще получи 40 милиона евро за 24-годишния англичанин. Сделката включва и допълнителни бонуси на стойност 2 милиона евро. В същото време Манчестър Юнайтед ще спечели над 10 милиона евро благодарение на клауза за процент от следваща продажба на футболиста.

Годишната заплата на Грийнууд в новия му отбор ще бъде около 10 милиона евро, а договорът му ще е до юни 2030 г.

Марсилия привлече Грийнууд от Манчестър Юнайтед през лятото на 2024 г. срещу 26 милиона евро, като настоящият му контракт с французите беше до лятото на 2029 г.

През изминалия сезон английският нападател изигра 45 мача във всички турнири, в които отбеляза 26 гола и направи 11 асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Торган Азар се завърна в Ланс

Торган Азар се завърна в Ланс

  • 13 юли 2026 | 21:40
  • 1079
  • 0
Бивш шеф във ФИФА: Инфантино се мисли за Бог, но УЕФА може да му се противопостави

Бивш шеф във ФИФА: Инфантино се мисли за Бог, но УЕФА може да му се противопостави

  • 13 юли 2026 | 21:30
  • 1328
  • 1
Лацио ще се подсили с още един защитник за без пари

Лацио ще се подсили с още един защитник за без пари

  • 13 юли 2026 | 21:21
  • 1351
  • 0
Полицията в Англия похвали феновете на Мондиал 2026 и призова местните да следват примера им

Полицията в Англия похвали феновете на Мондиал 2026 и призова местните да следват примера им

  • 13 юли 2026 | 21:18
  • 432
  • 2
Официално: Сен-Максимен ще играе в МЛС

Официално: Сен-Максимен ще играе в МЛС

  • 13 юли 2026 | 21:12
  • 1376
  • 0
Дешан: Испания е фаворитът и ще бъде под по-голямо напрежение

Дешан: Испания е фаворитът и ще бъде под по-голямо напрежение

  • 13 юли 2026 | 20:45
  • 3146
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

  • 13 юли 2026 | 17:31
  • 26439
  • 153
Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

  • 13 юли 2026 | 16:17
  • 26782
  • 97
Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

  • 13 юли 2026 | 16:00
  • 15225
  • 22
От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

  • 13 юли 2026 | 13:30
  • 36983
  • 22
Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

  • 13 юли 2026 | 13:52
  • 19820
  • 15
Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

  • 13 юли 2026 | 11:46
  • 67458
  • 440