Рома кръжи около Мейсън Грийнууд

Голмайсторът на Марсилия Мейсън Грийнууд е отворен за преминаване в Рома това лято. Англичанинът може да замени Матиас Соуле, за когото има постъпила оферта от Астън Вила.

Рома планира частично да преструктурира своята атака, като Грийнууд е определен за една от основните трансферни цели. за своя основна трансферна цел в нападение. Според "Гадзета дело Спорт", нападателят е съгласен да облече екипа на "вълците".

Изданието потвърждава, че най-голямото препятствие пред Рома остава поставената от Марсилия цена от около 50 милиона евро за бившия футболист на Манчестър Юнайтед, чийто договор е до 2029 година.

Колкото до Соуле, офертата на Астън Вила е била по-ниска от сумата, за която Рома може да склони да го продаде. "Джалоросите" настояват за 35-40 млн. евро.

