Ръководството на Манчестър Юнайтед е уведомило Олимпик Марсилия, че няма да активира клаузата за обратно закупуване на Мейсън Грийнууд, информира Фабрицио Романо. Така френският клуб и Фенербахче съвсем скоро ще финализират трансфера на 24-годишния англичанин, който ще продължи кариерата си в гранда от Истанбул.
“Червените дяволи” ще получат около 10 милиона паунда от сделката за Грийнууд, която е на стойност 45 милиона евро. Хетафе пък ще прибере 10% от трансферната сума.
Според Николо Скира англичанинът ще подпише договор до 2030 година, като ще получава по осем милиона евро годишно.
През миналия сезон Грийнууд вкара 26 гола в 45 мача за Марсилия. Рома имаше сериозен интерес към него, но в крайна сметка Фенербахче изглежда ще успее да спечели тази трансферна битка.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google