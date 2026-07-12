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Манчестър Юнайтед отказа и последната възможност да си върне Грийнууд

  • 12 юли 2026 | 21:22
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Манчестър Юнайтед отказа и последната възможност да си върне Грийнууд

Ръководството на Манчестър Юнайтед е уведомило Олимпик Марсилия, че няма да активира клаузата за обратно закупуване на Мейсън Грийнууд, информира Фабрицио Романо. Така френският клуб и Фенербахче съвсем скоро ще финализират трансфера на 24-годишния англичанин, който ще продължи кариерата си в гранда от Истанбул.

“Червените дяволи” ще получат около 10 милиона паунда от сделката за Грийнууд, която е на стойност 45 милиона евро. Хетафе пък ще прибере 10% от трансферната сума.

Според Николо Скира англичанинът ще подпише договор до 2030 година, като ще получава по осем милиона евро годишно.

През миналия сезон Грийнууд вкара 26 гола в 45 мача за Марсилия. Рома имаше сериозен интерес към него, но в крайна сметка Фенербахче изглежда ще успее да спечели тази трансферна битка.

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