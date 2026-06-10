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Рома вади 40 млн. евро за Грийнууд

  • 10 юни 2026 | 02:07
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Рома вади 40 млн. евро за Грийнууд

Тимът на Рома, който ще участва в Шампионската лига през новия сезон, ще бъде активен на пазара, като вече е в напреднали преговори с английския нападател на Олимпик Марсилия Майсън Грийнууд, пише вестник "Кориере дело Спорт".

Според изданието клубът от Рим ще направи оферта за 40 милиона евро за правата на футболиста. Очаква се първата оферта да бъде отхвърлена, но двата клуба да се споразумеят за малко по-висока трансферна цена.

Причината е, че Олимпик Марсилия трябва да даде 40% от сумата на Манчестър Юнайтед според клауза в договора при купуването на Грийнууд през лятото на 2024 година.

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Снимки: Gettyimages

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