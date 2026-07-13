Възможните финали на Мондиал 2026: три любопитни повторения и един неосъществен сблъсък

Вълнуващите полуфинали Франция - Испания и Англия - Аржентина предлагат четири различни варианта за финал на Мондиал 2026. Както и да изглежда битката за трофея в Ню Йорк в неделя, тя със сигурност ще предложи интригуващ сблъсък между два от големите фаворити още преди началото на турнира.

Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

Може би най-интересен за голяма част от футболните фенове би бил финал Франция - Аржентина. Той би бил повторение на сблъсъка помежду им за световната титла на Мондиал 2022, който е сочен от мнозина за най-великия финал в историята. Тогава резултатът след редовното време беше 2:2, а след продълженията - 3:3. Така се стигна до дузпи, след които триумфираха Лионел Меси и компания.

🇦🇷 Argentina and 🇫🇷 France are BACK in the final four.



🏟️ Same two teams. Different tournament.



👊 One win away from the ultimate rematch.



🎇 2022 gave us absolute fireworks… is 2026 about to deliver round two? pic.twitter.com/pXOcxiChGm — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 13, 2026

Финал Испания - Аржентина пък би бил подходящ и за трофея “Финалисима”, тъй като биха се срещнали европейският шампион и първенецът на Южна Америка. Както е известно, такъв сблъсък беше планиран за края на март в Катар, но войната в Близкия изток направи провеждането му там невъзможно, а двата тима така и не се договориха да премерят сили на друго място.

Финал Испания - Англия пък би изглеждал доста познат, защото именно това беше битката за трофея на Евро 2024. Тогава двата тима се срещнаха на финала на турнира, като съставът на Луис де ла Фуенте триумфира с успех с 2:1 след късен гол на Микел Оярсабал.

Ако има финал Франция - Англия, това би бил сблъсък между двата тима на второ поредно Световно първенство. На Мондиал 2022 отборите играха на 1/4-финал помежду си, като “петлите” надделяха с 2:1, а капитанът на “Трите лъва” Хари Кейн се превърна в грешник за своя отбор, пропускайки втората си дузпа в двубоя.

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