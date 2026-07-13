Предзнаменованието, на което се надява Аржентина за успешна защита на световната титла

Победата на Аржентина с 3:1 над Швейцария след продължения е едва третата с този резултат в четвъртфинал на Мондиал в цялата история на турнира.

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

Както е известно, в редовното време двата тима завършиха наравно 1:1, а в добавените 30 минути световният шампион отбеляза още два гола за своя тим. Досега в общо 74 четвъртфинални мача на Световно първенство само още две срещи са завършвали 3:1. Става въпрос за Италия - Франция през 1938 година, когато “адзурите” печелят, и Бразилия - Швейцария през 1962, когато надделяват “кариоките”. Любопитното е, че след това както италианците, така и бразилците печелят своята втора поредна световна титла. Това са единствените два случая, в които даден отбор успява да защити своя трофей в турнира.

🔙🌎 History is repeating in the most insane way!



🏟️ Only 3 World Cup quarterfinals have EVER ended 3-1 in 74 matches:



✅ 1938: Italy 3-1 France

✅ 1962: Brazil 3-1 England

✅ 2026: Argentina 3-1 Switzerland



🏆 And every single time… the winner was the defending champion.



🏆… pic.twitter.com/G6T49Nrg1O — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 13, 2026

Сега Аржентина ще иска да повтори това постижение, но първо ще трябва да отстрани Англия в полуфинала, след което да се справи и с победителя в сблъсъка между Франция и Испания.

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Снимки: Gettyimages