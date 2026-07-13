Официално: Сен-Максимен ще играе в МЛС

Крилото Алан Сен-Максимен, който през миналия сезон спечели Купата на Франция с Ланс, ще играе през новата кампания в Шарлът от Мейджър Лийг Сокър.

Това е поредно ново първенство за футболиста, който освен във Франция, е бил във Висшата лига на Англия, в Германия, в Саудитска Арабия, в Турция и в Мексико.

Сен-Максимен подписа договор с Шарлът за три години до 2029.

IT'S OFFICIAL 🤝



We have signed French forward Allan Saint-Maximin to a three-year Designated Player contract!



📰: https://t.co/4afC9KCgep pic.twitter.com/4fGQQz0AjC — Charlotte FC (@CharlotteFC) July 13, 2026

"Макси е нападател с голям талант, който винаги е бил в най-високо ниво на нашия спорт, включително и във Висшата лига. Щастливи сме да го посрещнем в Шарлът, още повече, че той е на върха на кариерата си", коментира генералният директор на клуба Зоран Крнета.

Нападателят е от школата на Сент Етиен, като игра в Нюкасъл между 2019 и 2023, където записа 124 мача, 13 гола и 21 асистенции. През пролетта на миналия сезон той помогна и за второто място на Ланс с 4 гола и 3 асистенции в 13 срещи.

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