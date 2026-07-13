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Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

  • 13 юли 2026 | 16:17
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Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач
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Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди утрешния реванш срещу Борац от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сблъсъкът на "Герена" стартира в 20:30 часа.

Първият двубой в Баня Лука преди седмица завърши наравно 1:1, така че развръзката остана отворена. Победителят от тази двойка най-вероятно ще се изправи срещу румънския първенец Университатя (Крайова). Загубилият пък ще продължи в Лигата на конференциите, където ще срещне някой измежду Петрокуб и Егнатия.

9 Пресконференция на Хулио Веласкес преди реванша срещу Борац (Баня Лука)

Голямото предимство на домакините със сигурност ще бъде пълния стадион "Георги Аспарухов", който ще подкрепя до последния съдийски сигнал своя любим отбор.

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"Вероятно Акрам Бурас ще бъде в групата. По време на мача той получи удар, вследствие на което полагаме грижи за него през тази седмица. Контролираме нивото на натоварване по време на тренировъчния процес и утре ще преценим дали ще започне сред стартовите 11, или ще остане на пейката. В зависимост от това как се развиват нещата при него.

Ясно е, че това е различен мач, играем вкъщи. Има неща, които се преповтарят - същият противник. Предвид обстоятелствата, направихме добър мач преди седмица. Утрешния двубой ще се опитаме да го проведем по начин, който е добър за нас, и да го спечелим", започна Веласкес.

Бурас не тренира с Левски
Бурас не тренира с Левски

"Колективът е невероятен, групата е невероятна. През миналия сезон постигнахме нещо, което е жизненоважно за нас, а именно - да поддържаме човешките отношения в съблекалнята. Това създаде отлична работна обстановка и много добра атмосфера. Много съм доволен от начина, по който работят всички.

Ще направим всичко възможно да спечелим този мач. Във футбола не е толкова лесно - едно е да искаш да го направиш, друго е наистина да го направиш. Трябва да останем скромни. Отборът знае, че ни трябват много усилия, за да се случат нещата. Уважение към противника. Знаем, че ще е изключително трудна среща. Оттук насетне трябва да продължим по начина, по който отговорихме на противника в предишния мач", продължи испанският специалист.

9 Пресконференция на Хулио Веласкес преди реванша срещу Борац (Баня Лука)

"Те са ни анализирали, както и ние тях. Със сигурност ще се опитат да ни изненадат по техния начин. Най-голямата грешка от наша страна е да си помислим, че няма как да ни изненадат. Това означава да изгубим онова чувство на скромност. Да бъдеш скромен, няма нищо общо с това да бъдеш амбициозен. Ще излезем с желание за победа. За да спечелиш мача, трябва да играеш добре. Начинът на мислене и поведение ще бъде определящ. Противникът също може да предложи своите аргументи.

Във футбола две и две не прави четири. Нивото на треньорите и футболистите трябва да се доказва всеки ден. То се показва на терена. Аз съм доволен от атмосферата и колектива. От начина, по който работят всички. Имаме здравословен климат в съблекалнята, което помага на новите футболисти да се адаптират по-лесно и по-бързо. Доста от играчите са различни, всичко се промени. Всичко е процес и работа.

Наясно сме, като щаб, кой ще започне утре. Предстои да проведем и активация преди мача. Играчите трябва да са подготвени, за да направят добър мач утре", завърши Веласкес.

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Снимки: Борислав Трошев

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