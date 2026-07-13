Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди утрешния реванш срещу Борац от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сблъсъкът на "Герена" стартира в 20:30 часа.

Първият двубой в Баня Лука преди седмица завърши наравно 1:1, така че развръзката остана отворена. Победителят от тази двойка най-вероятно ще се изправи срещу румънския първенец Университатя (Крайова). Загубилият пък ще продължи в Лигата на конференциите, където ще срещне някой измежду Петрокуб и Егнатия.

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Голямото предимство на домакините със сигурност ще бъде пълния стадион "Георги Аспарухов", който ще подкрепя до последния съдийски сигнал своя любим отбор.

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"Вероятно Акрам Бурас ще бъде в групата. По време на мача той получи удар, вследствие на което полагаме грижи за него през тази седмица. Контролираме нивото на натоварване по време на тренировъчния процес и утре ще преценим дали ще започне сред стартовите 11, или ще остане на пейката. В зависимост от това как се развиват нещата при него.



Ясно е, че това е различен мач, играем вкъщи. Има неща, които се преповтарят - същият противник. Предвид обстоятелствата, направихме добър мач преди седмица. Утрешния двубой ще се опитаме да го проведем по начин, който е добър за нас, и да го спечелим", започна Веласкес.

Бурас не тренира с Левски

"Колективът е невероятен, групата е невероятна. През миналия сезон постигнахме нещо, което е жизненоважно за нас, а именно - да поддържаме човешките отношения в съблекалнята. Това създаде отлична работна обстановка и много добра атмосфера. Много съм доволен от начина, по който работят всички.

Ще направим всичко възможно да спечелим този мач. Във футбола не е толкова лесно - едно е да искаш да го направиш, друго е наистина да го направиш. Трябва да останем скромни. Отборът знае, че ни трябват много усилия, за да се случат нещата. Уважение към противника. Знаем, че ще е изключително трудна среща. Оттук насетне трябва да продължим по начина, по който отговорихме на противника в предишния мач", продължи испанският специалист.

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"Те са ни анализирали, както и ние тях. Със сигурност ще се опитат да ни изненадат по техния начин. Най-голямата грешка от наша страна е да си помислим, че няма как да ни изненадат. Това означава да изгубим онова чувство на скромност. Да бъдеш скромен, няма нищо общо с това да бъдеш амбициозен. Ще излезем с желание за победа. За да спечелиш мача, трябва да играеш добре. Начинът на мислене и поведение ще бъде определящ. Противникът също може да предложи своите аргументи.

Във футбола две и две не прави четири. Нивото на треньорите и футболистите трябва да се доказва всеки ден. То се показва на терена. Аз съм доволен от атмосферата и колектива. От начина, по който работят всички. Имаме здравословен климат в съблекалнята, което помага на новите футболисти да се адаптират по-лесно и по-бързо. Доста от играчите са различни, всичко се промени. Всичко е процес и работа.

Наясно сме, като щаб, кой ще започне утре. Предстои да проведем и активация преди мача. Играчите трябва да са подготвени, за да направят добър мач утре", завърши Веласкес.

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Снимки: Борислав Трошев