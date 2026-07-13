Торган Азар се завърна в Ланс

Белгиецът Торган Азар подписа договор с френския Ланс до 2028 година, съобщиха от клуба, който завърши на второ място през последния сезон на Лига 1 и ще участва в Шампионската лига.

33-годишният Азар пристига като свободен агент, след като изтече договорът му с Андерлехт в края на месец юни, като той вкара 15 гола и добави 11 асистенции през миналия сезон. Така Азар се завръща в Ланс, с който направи дебют като професионалист през 2011 в Лига 2.

Кариерата на играча премина и през Челси, където беше съотборник брат си Еден Азар, а оттам беше пратен за два сезона под наем в Зюлте Варегем, преди да бъде трансфериран в Борусия (Мьонхенгладбах). След това Азар игра и за Борусия (Дортмунд), с който спечели Купата на Германия през 2021. Последваха шест месеца в ПСВ Айндховен, а след това и престой в Андерлехт.

Торган Азар е бивш национал на Белгия с 47 мача за "червените дяволи", с които игра полуфинал на Световното първенство през 2018 в Русия.

"Неговият опит на най-високо ниво ще бъде коз за отбора и Торган ще ни донесе способността да четем и ускоряваме играта с качеството на пасовете му и лидерството", каза спортният директор на Ланс Жан-Луи Лека.

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