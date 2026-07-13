Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

Бившият собственик на Литекс и ЦСКА Гриша Ганчев заяви открито, че е участвал в уредени мачове по времето, когато беше бос на ловешкия клуб. Бизнесменът не посочи конкретен сезон, но от казаното насочи аудиторията към равенството 0:0 на "Герена" през 1999-а, когато в директен мач за титлата Левски не успя да победи "оранжевите" и да излезе на върха в класирането. Според бившия президент на БФБ тогава "сините" са "купили" 14 мача, а Литекс - 12. През пролетния полусезон на кампания 1998/1999 Левски записа 14 победи и едно реми - въпросното 0:0. Ганчев уточни, че при "купуване" дори чистачките в противниковия клуб са наясно, че отборът им ще загуби. Той каза няколко думи и за стадион "Българска армия", като според него процедурата около получаването на разрешение за реконструкция е била изключително сложна заради "болен левскар", който през 90-те години прави съоръжението паметник на културата и го прехвърля от МнО към ММС.

"Аз съм я измислил схемата. Тази. Сега ще ви обясня. Бакърджиев, Бог да го прости, беше шеф на Левски. Викат ме един ден в една банка, той там. "Ти знаеш ли, моето момче, коя партия е на власт?". Викам: "Не се интересувам от политика". "А, ще ти обясня. Синята партия". Супер, викам. "А знаеш ли кой отбор трябва да стане шампион?". И аз викам: "Борим се ние да станем - Литекс". Вика: "Не, не, синият отбор трябва да стане". "Чакай сега, кой син - Левски (Карлово), Левски (Кюстендил), Черноморец (Бургас) - все сини отбори", обяснявам му цвета на фланелките на отборите. Не, вика, Левски е синият отбор. Викам: "Дай да не мешаме спортът с политиката".

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И нищо, ние станахме шампиони. Левски купиха 14 мача, ние купихме 12. Ей така ги купуваме - ти като ходиш на пазара, как си купуваш домати! Ей така. Да, и накрая остана да играем на "Герена" мачбол пред 40 000 зрители, 0:0 и ние сме си първи. На кой даваме, когато купуваме? Даваме на клуба да си помага с разходите. Ние не купуваме играчи, а целия клуб, барабар и чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще падат. Това е била схемата. За какво ме връщате в тези неща... Сега го правят по електронен път, откъде да знам, много интересни хора сте. Откакто се махнах от този футбол, много ми е добре.

"Армията" готова поне след месец

Бащиците във футбола ли? Че откъде пари иначе. Кой оправи нещата за стадиона? Падна от небето ли? И съм ги оправил тези документи от "окопа", както ви е ясно. От "окопа". А какви големци преди мен се пробваха и нищо не направиха. Защото 90-те години някой умник, болен левскар, е решил да прибере базите на ЦСКА от министерството на отбраната и да го шльопне в министерството на спорта. Оттам натам е решил, че доскорошният кенеф "Армията" е паметник на културата. Наясно ли сте как се взимат 33 подписа от хора на над 70 години? Трябва да кажат: "Окей, там може да се прави реконструкция". Било е замислено да го няма това нещо. Защото бил комунистически отбор. Ние по тези ширини мешаме спорт, политика, всичко. Нормално е сегашният собственик да стане най-големият оператор - когато си на гърдите на ЦСКА. ЦСКА е голям отбор", заяви Гриша Ганчев в подкаста "Дневен ред".

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