Спартак (Варна) взе нидерландски защитник

Входящите трансфери в Спартак (Варна) продължават с пълна сила, след като клубът обяви още едно ново попълнение. “Соколите” привлякоха в редиците си бранителя Джоуи Тшитоку. 24-годишният централен защитник е играл за различни отбори в Белгия, Германия и Люксембург.
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Ето какво пишат от Спартак:
ФК Спартак Варна привлече Джоуи Тшитоку.
24-годишният централен защитник е роден в Ротердам и е висок 190 см.
В своята кариера Читоку е преминал през белгийските Локерен, Беершот, Дейнзе и Тюбиз-Брен, както и през Фола Еш от Люксембург и германския Юрдинген.
Защитникът пристига с опит от първенствата на Белгия, Германия и Люксембург, където е натрупал сериозен игрови опит в различни нива на европейския клубен футбол.
Добре дошъл в Спартак Варна, Джоуи!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google