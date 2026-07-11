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  3. Спартак (Варна) взе нидерландски защитник

Спартак (Варна) взе нидерландски защитник

  • 11 юли 2026 | 12:34
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Входящите трансфери в Спартак (Варна) продължават с пълна сила, след като клубът обяви още едно ново попълнение. “Соколите” привлякоха в редиците си бранителя Джоуи Тшитоку. 24-годишният централен защитник е играл за различни отбори в Белгия, Германия и Люксембург.

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ето какво пишат от Спартак:

ФК Спартак Варна привлече Джоуи Тшитоку.

24-годишният централен защитник е роден в Ротердам и е висок 190 см.

В своята кариера Читоку е преминал през белгийските Локерен, Беершот, Дейнзе и Тюбиз-Брен, както и през Фола Еш от Люксембург и германския Юрдинген.

Защитникът пристига с опит от първенствата на Белгия, Германия и Люксембург, където е натрупал сериозен игрови опит в различни нива на европейския клубен футбол.

Добре дошъл в Спартак Варна, Джоуи!

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