Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Приятната изненада в Спартак (Варна) е факт

Приятната изненада в Спартак (Варна) е факт

  • 11 юли 2026 | 19:24
  • 191
  • 0
Приятната изненада в Спартак (Варна) е факт

По време на представянето на отбора на Спартак (Варна) за новата кампания в efbet Лига и преди началото на контролната среща с Добруджа се случи нещо много интересно. Публиката бе затаила дъх в един момент, а двамата най-опитни играчи на "соколите" Деян Лозев и Ангел Грънчов се прибраха в съблекалнята в очакване на изненада за всички присъстващи на "Коритото".

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

След няколко минути те изведоха на терена любимецът на феновете Ахмед Ахмедов, който прие бурните овации на зрителите. Така Мечо, както го наричат привържениците, отново се завръща в гнездото на "соколите" след престоя си в Япония.

Пламен Трендафилов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Черноморец (Балчик) представи пет нови попълнения

Черноморец (Балчик) представи пет нови попълнения

  • 11 юли 2026 | 15:30
  • 1579
  • 2
Шампионът на Североизток се раздели с шестима играчи

Шампионът на Североизток се раздели с шестима играчи

  • 11 юли 2026 | 15:25
  • 1803
  • 0
Атлетик тръгна с изразителен успех

Атлетик тръгна с изразителен успех

  • 11 юли 2026 | 15:24
  • 1481
  • 0
Доскорошен играч на ЦСКА 1948 пред трансфер в съперника на "червените" в ЛК

Доскорошен играч на ЦСКА 1948 пред трансфер в съперника на "червените" в ЛК

  • 11 юли 2026 | 15:03
  • 1752
  • 0
Миньор (Перник) постигна победа в първата си контрола

Миньор (Перник) постигна победа в първата си контрола

  • 11 юли 2026 | 14:18
  • 1650
  • 2
Ботев II (Пловдив) победи Ботев U18 (Пловдив)

Ботев II (Пловдив) победи Ботев U18 (Пловдив)

  • 11 юли 2026 | 14:02
  • 925
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващ мач във VNL: България 1:2 Франция! Следете мача ТУК!

Решаващ мач във VNL: България 1:2 Франция! Следете мача ТУК!

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 8061
  • 29
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 29834
  • 18
Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

  • 11 юли 2026 | 17:50
  • 5529
  • 8
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 7865
  • 19
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 8930
  • 31
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 4847
  • 24