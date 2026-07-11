Приятната изненада в Спартак (Варна) е факт

По време на представянето на отбора на Спартак (Варна) за новата кампания в efbet Лига и преди началото на контролната среща с Добруджа се случи нещо много интересно. Публиката бе затаила дъх в един момент, а двамата най-опитни играчи на "соколите" Деян Лозев и Ангел Грънчов се прибраха в съблекалнята в очакване на изненада за всички присъстващи на "Коритото".

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

След няколко минути те изведоха на терена любимецът на феновете Ахмед Ахмедов, който прие бурните овации на зрителите. Така Мечо, както го наричат привържениците, отново се завръща в гнездото на "соколите" след престоя си в Япония.



Пламен Трендафилов

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google