Георги Миланов: Ботев ме искаше още преди година

На 24 юни Ботев (Пловдив) осъществи един от най-сериозните си трансферни удари, привличайки национала Георги Миланов. Халфът подписа с „канарчетата“, след като приключи престоя си в Динамо Букурещ, и позира с любимия си номер 17.

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За 34-годишния полузащитник това ще бъде трети клуб в България след Литекс и Левски. След дългогодишна кариера в чужбина Миланов реши да се завърне в родния футбол, а Ботев успя да си осигури един от най-опитните български футболисти.

“Още преди един - два месеца бях решил, че най-вероятно ще се върна в България. След толкова дълъг период в чужбина исках вече да се прибера у нас. Ясно е, че в България има няколко отбора, които могат да ти предоставят условия за работа. Защото за мен това беше най-важното, когато вече си стигнал едно прилично ниво в кариерата си. Свикнал си на професионализъм и условия, които са за футбол на високо равнище. Така, че Ботев беше една от опциите пред мен. Те още през миналата година ме искаха, но тогава вече се бях договорил с предишния си клуб Динамо Букурещ да продължа своя договор. Ботев обаче и тази година показаха нужното уважение към мен и колко много ме искат. Точно затова избрах тяхната оферта”, заяви Миланов пред “Тема Спорт”.

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