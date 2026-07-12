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Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

  • 12 юли 2026 | 22:41
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Отборът на Ботев (Пловдив) разгроми с 4:0 тима на Берое в последната си контрола преди старта на сезон 2026/2027. Двубоят бе се изигра на стадион "Христо Ботев" в "града под тепетата" и се превърна в официално представяне за кампанията, като от пресслужбата на "канарчетата" излязоха със силно послание на страницата си във Facebook, където излязаоха с публикация, че днешната акция е традиция, която се завръща.

"Традицията се завърна - отборът бе представен пред феновете", написаха от клуба.

Самата "жълто-черна" общност припозна събитието като такова с голяма важност и голяма част от капацитета на централната трибуна бе запълена от най-верните ботевисти.

Иначе за пловдивчани с асистенция при откриващото попадение блесна новото попълнение Велиян Видолов, което направи решителния пас към Браян-Антони Хайн

При резултата 1:0 приключи първото полувреме, а след почвиката "канарчетата" вкараха два нови бързи гола.

В техни автори се превърнаха Самуел Калу и Димитър Тонев.

Крайният резултат бе оформен от друго от новите попълнения на лятната селекция Чидера Окох.

Ботев (Пловдив) започва сезон 2026/2027 в родната efbet Лига с мач срещу столичния Локомотив (София), като това ще бъде и първи официален мач за новия наставник на пловдивчани Станислав Генчев, който през миналия сезон води в определен период именно "железничарите". Столичният тим пък в момента е под ръководството на Любослав Пенев, който в миналото също за кратко е бил начело на Ботев.

СНИМКА: Botev Plovdiv// FACEBOOK

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