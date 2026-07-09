Илиян Филипов захапа Левски: Аматьори, бусът аварира ли?

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов демонстрира добро настроение, след като крилото Самуел Калу поднови договора си с клуба.

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"Аматьори... Бусът аварира ли???", написа Филипов под новината за новия контракт във facebook страницата на канарчетата. Босът очевидно си направи закачка с Левски, след като сините бяха свързани с нигериеца от медия в родината му. От Ботев Пд написаха, че е имало интерес от няколко клуба към Калу, без да ги назовават.

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Припомняме, че Ботев и Левски влязоха в словесен спор след трансфера на Армстронг Око-Флекс на "Герена", а сините публикуваха видео как го взимат с бус от Пловдив.

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