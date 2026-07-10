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  3. Свободен вход за мачовете на Ботев на "Колежа", има обаче едно условие

Свободен вход за мачовете на Ботев на "Колежа", има обаче едно условие

  • 10 юли 2026 | 15:54
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Свободен достъп до домакинските мачове на Ботев от новия сезон на стадион "Христо Ботев". Това естествено няма да важи за всички, а само за притежателите на карти MultiSport и MultiSport Kids. Това обявиха чрез официалните си платформи от компанията MultiSport.

Ето какво гласи официалното съобщение:

Това лято MultiSport ти дава поводи за запомнящи се преживявания! Защото не винаги е нужна тежка тренировка, за да се ускори пулсът ти.

С радост ви споделяме, че от 17.07.2026 г., с началото на новия сезон в Първа лига, притежателите на карти MultiSport и MultiSport Kids ще могат да посещават домакинските срещи на Ботев Пловдив на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

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