Свободен вход за мачовете на Ботев на "Колежа", има обаче едно условие

Свободен достъп до домакинските мачове на Ботев от новия сезон на стадион "Христо Ботев". Това естествено няма да важи за всички, а само за притежателите на карти MultiSport и MultiSport Kids. Това обявиха чрез официалните си платформи от компанията MultiSport.
Ето какво гласи официалното съобщение:
Това лято MultiSport ти дава поводи за запомнящи се преживявания! Защото не винаги е нужна тежка тренировка, за да се ускори пулсът ти.
С радост ви споделяме, че от 17.07.2026 г., с началото на новия сезон в Първа лига, притежателите на карти MultiSport и MultiSport Kids ще могат да посещават домакинските срещи на Ботев Пловдив на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google